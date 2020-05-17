Наступного року Феттель може виступати за «Мерседес» - ЗМІ

Німецька команда готується запросити свого земляка, який йде з «Феррарі».

Керівництво гоночної команди Формули-1 «Мерседес» розглядає варіант з підписанням німецького гонщика Себастьяна Феттеля, який в кінці сезону залишає «Феррарі», повідомляє RTL.

«Ми можемо підписати Джорджа Расселла, але також розглядаємо варіант з Себастьяном Феттелем. Але поки що ми зосереджені лише на своїх нинішніх пілотах», - заявив голова «Мерседеса» Тото Вольф.

Крім «Мерседеса» кандидатуру Феттеля для підписання контракту з наступного сезону розглядає і «Рено». Ця команда шукає заміну Даніелю Ріккардо.

Феттель – чотириразовий чемпіон світу з 2010 по 2013 роки в складі «Ред Булл». Німець перейшов у «Феррарі» в 2015 році. За 13 сезонів у Формулі-1 Феттель виграв 53 гонки.

Нагадаємо, сезон в Формулі-1 не стартував через пандемію коронавірусу. Перший Гран-прі в сезоні заплановано провести в Австрії 5 липня.

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