Наступного року Феттель може виступати за «Мерседес» - ЗМІ
Керівництво гоночної команди Формули-1 «Мерседес» розглядає варіант з підписанням німецького гонщика Себастьяна Феттеля, який в кінці сезону залишає «Феррарі», повідомляє RTL.
«Ми можемо підписати Джорджа Расселла, але також розглядаємо варіант з Себастьяном Феттелем. Але поки що ми зосереджені лише на своїх нинішніх пілотах», - заявив голова «Мерседеса» Тото Вольф.
Крім «Мерседеса» кандидатуру Феттеля для підписання контракту з наступного сезону розглядає і «Рено». Ця команда шукає заміну Даніелю Ріккардо.
Феттель – чотириразовий чемпіон світу з 2010 по 2013 роки в складі «Ред Булл». Німець перейшов у «Феррарі» в 2015 році. За 13 сезонів у Формулі-1 Феттель виграв 53 гонки.
Нагадаємо, сезон в Формулі-1 не стартував через пандемію коронавірусу. Перший Гран-прі в сезоні заплановано провести в Австрії 5 липня.
Фото: Getty Images