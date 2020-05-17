Гандбол: в Балтійській лізі не буде команд з Білорусі, України та Фінляндії - ЗМІ

Федерації гандболу Латвії, Литви і Естонії домовилися про зміну формату Балтійської ліги.

У новому сезоні по чотири кращі команди з цих країн основна увага приділятимуть виступу в Балтійській лізі. А ось до національних чемпіонатів ці клуби приєднаються тільки на стадії плей-офф, повідомляє північномакедонскій портал 24rakomet.mk.

Також наголошується, що команди з Білорусі, України та Фінляндії (СКА, ЗТР і "Кокс"), які раніше виступали в Балтійській лізі, в турнірі представлені не будуть.

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Відзначимо, що на офіційному сайті Балтійської ліги повідомлень про зміну формату немає. Остання новина - про дострокове завершення сезону - датована 6 квітня.

Фото: 24rakomet.mk.