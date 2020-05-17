«Брюгге» завершує переговори з «Шахтарем» про викуп Соболя

Український захисник став у складі «Брюгге» чемпіоном Бельгії.

Український захисник «Брюгге» Едуард Соболь розповів zbirna.com про те, що бельгійський клуб планує викупити його контракт у «Шахтаря».

«Брюгге» хоче продовжити зі мною співпрацю. Бельгійський клуб планує викупити мій контракт у «Шахтаря». Зараз переговори з «гірниками», яким я належу, на завершальному етапі.

В «Брюгге» мене все влаштовує. Я хочу тут грати, прогресувати і приносити користь своїй нинішній команді. Коли я приходив в «Брюгге», поставив собі за мету, закріпитися тут, а коли клуб виявився зацікавлений в моїй персоні, це лише додало мені енергії в роботі», - сказав Соболь.

Повідомлялося, що «Брюгге» хоче знизити суму трансферу Соболя до 3 млн євро, «Шахтар» наполягає на 4 млн.

Едуард Соболь перейшов в «Брюгге» на правах оренди минулого літа. У нинішньому сезоні захисник збірної України зіграв 36 матчів у складі «чорно-синіх». В його активі чотири результативні передачі.

Нагадаємо, чемпіонат Бельгії достроково завершений. Чемпіоном країни визнали «Брюгге». «Гент», за який виступають українці Ігор Пластун, Роман Безус та Роман Яремчук, фінішував на другому місці.

Фото: twitter.com/clubbrugge