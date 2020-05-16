Стало відомо, як розподіляться українські путівки до Юнацької ліги УЄФА
Їхню долю вирішать "дорослі" команди донецького "Шахтаря" та київського "Динамо", повідомляє Dynamo.kiev.ua.
"Раніше було оголошено про дострокове закінчення сезону в чемпіонаті країни серед команд U19. "Динамо" лідирувало з відривом в один пункт від "Шахтаря". Проте, дві путівки до Юнацької ліги УЄФА визначать "дорослі" командами двох грандів. Якщо "Шахтар" оформить четверте поспіль чемпіонство, його юнаки отримають путівку до групового етапу, а "Динамо" гратиме в турнірі "шлях чемпіонів", - зазначається у повідомленні.
Після 23-х зіграних турів "Шахтар" лідирує у турнірній таблиці з відривом від луганської "Зорі" та "Динамо-2 в 13 очок.
Клуби елітного українського дивізіону мають намір поновити чемпіонат 30 травня.
Фото: dynamo.kiev.ua.