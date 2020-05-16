Стало відомо, як розподіляться українські путівки до Юнацької ліги УЄФА

Прем'єр ліга та Українська асоціація футболу визначили, як розподіляться дві путівки до Юнацької ліги УЄФА від України.

Їхню долю вирішать "дорослі" команди донецького "Шахтаря" та київського "Динамо", повідомляє Dynamo.kiev.ua.

"Раніше було оголошено про дострокове закінчення сезону в чемпіонаті країни серед команд U19. "Динамо" лідирувало з відривом в один пункт від "Шахтаря". Проте, дві путівки до Юнацької ліги УЄФА визначать "дорослі" командами двох грандів. Якщо "Шахтар" оформить четверте поспіль чемпіонство, його юнаки отримають путівку до групового етапу, а "Динамо" гратиме в турнірі "шлях чемпіонів", - зазначається у повідомленні.

Після 23-х зіграних турів "Шахтар" лідирує у турнірній таблиці з відривом від луганської "Зорі" та "Динамо-2 в 13 очок.

Клуби елітного українського дивізіону мають намір поновити чемпіонат 30 травня.

Фото: dynamo.kiev.ua.