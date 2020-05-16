УАФ та обласні федерації футболу провели онлайн-нараду
Учасники зустрічі обговорили питання, які стосувалися першого етапу послаблення карантину, вірогідних варіантів відновлення змагань і роботи футбольної спільноти в регіонах в умовах карантину, повідомляє пресслужба УАФ.
Під час відеоконференції Павелко, зокрема, розповів про співпрацю УАФ та Міністерства охорони здоров’я України в частині створення медичного протоколу для відновлення футбольних змагань. Також учасники наради обмінялися думками щодо можливих сценаріїв виходу українського футболу з карантину в разі позитивної динаміки зменшення кількості захворюваних і ухвалення відповідних рішень Кабінетом Міністрів України.
Крім того, керівники обласних асоціацій розповіли про роботу своїх організацій, надання допомоги медикам і ветеранам футболу, а також своє бачення відновлення повноцінного футбольного життя в регіонах.
"Важливо, що, попри всі обмеження, футбольна спільнота зберігає позитивний настрій, продовжує активну роботу й має багато планів на майбутнє. Дякую всім регіональним асоціаціям за допомогу нашим ветеранам і лікарям. Усі ми, як і мільйони уболівальників України, надзвичайно скучили за футболом. Як і раніше, підтримуємо тісну комунікацію з Офісом Президента України, урядом у цілому та МОЗ зокрема і з нетерпінням чекаємо наступного етапу пом’якшення карантину, який дозволить відновити футбольні змагання", - відзначив за підсумками наради Андрій Павелко.
Фото: uaf.ua.