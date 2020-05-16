УАФ та обласні федерації футболу провели онлайн-нараду

Відбулася робоча нарада в режимі онлайн за участі президента Української асоціації футболу Андрія Павелка, першого віцепрезидента УАФ Олега Протасова та керівників обласних асоціацій.

Учасники зустрічі обговорили питання, які стосувалися першого етапу послаблення карантину, вірогідних варіантів відновлення змагань і роботи футбольної спільноти в регіонах в умовах карантину, повідомляє пресслужба УАФ.

Під час відеоконференції Павелко, зокрема, розповів про співпрацю УАФ та Міністерства охорони здоров’я України в частині створення медичного протоколу для відновлення футбольних змагань. Також учасники наради обмінялися думками щодо можливих сценаріїв виходу українського футболу з карантину в разі позитивної динаміки зменшення кількості захворюваних і ухвалення відповідних рішень Кабінетом Міністрів України.

Крім того, керівники обласних асоціацій розповіли про роботу своїх організацій, надання допомоги медикам і ветеранам футболу, а також своє бачення відновлення повноцінного футбольного життя в регіонах.

"Важливо, що, попри всі обмеження, футбольна спільнота зберігає позитивний настрій, продовжує активну роботу й має багато планів на майбутнє. Дякую всім регіональним асоціаціям за допомогу нашим ветеранам і лікарям. Усі ми, як і мільйони уболівальників України, надзвичайно скучили за футболом. Як і раніше, підтримуємо тісну комунікацію з Офісом Президента України, урядом у цілому та МОЗ зокрема і з нетерпінням чекаємо наступного етапу пом’якшення карантину, який дозволить відновити футбольні змагання", - відзначив за підсумками наради Андрій Павелко.

Фото: uaf.ua.