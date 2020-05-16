Девід Хей назвав ТОП-10 суперважковаговиків в історії боксу

Колишній чемпіон світу з боксу у двох вагових категоріях британець Девід Хей опублікував свій рейтинг ТОП-10 кращих суперважковаговиків в історії.

На першому місці у цьому списку, який британець опублікував на своїй сторінці в Instagram, йде американець Мохаммед Алі. Читайте також: Джошуа 2020 року встигне провести лише один бій – промоутер ТОП-10 кращих боксерів-суперважковаговиків в історії за версією Девіда Хея: 1. Мохаммед Алі (США) 2. Леннокс Льюїс (Велика Британія) 3. Евандер Голіфілд (США) 4. Джордж Форман (США) 5. Ларрі Голмс (США) 6. Майк Тайсон (США) 7. Джо Фрейзер (США) 8. Санні Лістон (США) 9. Кен Нортон (США) 10. Ріддік Боу (США). Фото: Getty Images.