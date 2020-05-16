НБА втратить 900 млн дол з телеправ у разі відміни плей-офф

Національна баскетбольна асоціація недорахується 900 мільйонів доларів в разі відміни через пандемію коронавірусу матчів плей-оф

Ці гроші ліга має за трансляції поєдинків на національному телебаченні, повідомляє The Athletic.

Недоотримають гроші в разі дострокового завершення регулярного чемпіонату і клуби. Відповідно до договорів з регіональним телебаченням, вони зобов'язані провести не менше 70-ти матчів.

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НБА має визначитися з долею сезону протягом декількох тижнів.

Останній матч у чемпіонаті НБА пройшов 12 березня.

Фото: Getty Images.