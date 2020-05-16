НБА втратить 900 млн дол з телеправ у разі відміни плей-офф
Укрінформ
Національна баскетбольна асоціація недорахується 900 мільйонів доларів в разі відміни через пандемію коронавірусу матчів плей-оф
Ці гроші ліга має за трансляції поєдинків на національному телебаченні, повідомляє The Athletic.
Недоотримають гроші в разі дострокового завершення регулярного чемпіонату і клуби. Відповідно до договорів з регіональним телебаченням, вони зобов'язані провести не менше 70-ти матчів.
НБА має визначитися з долею сезону протягом декількох тижнів.
Останній матч у чемпіонаті НБА пройшов 12 березня.
Фото: Getty Images.