Футболісти "Дніпра-1" здали негативні тести на коронавірус

У середу, 13 травня, медична лабораторія "Дніпра-1" провела ПЛР-тестування команди і співробітників футбольного клубу на коронавірус.

Всі результати тестів на COVID-19, які були взяті, виявилися негативними. Такий звіт клуб отримав напередодні, повідомляє офіційний сайт СК "Дніпро-1".

Тепер команда може повноцінно тренуватися і чекати остаточне офіційне рішення про відновлення чемпіонату Української Прем'єр-ліги.

Фото: scdnipro1.com.ua.