Маємо шанси перехопити ті змагання, які раніше проводила Росія – Бринзак

Біатлонна траса в Буковелі зможе приймати етап Кубка світу, юніорський чемпіонат світу, кубок IBU або літній чемпіонат світу.

Президент української федерації біатлону Володимир Бринзак розповів glavcom.ua, що після того, як завершать будівельні роботи в Буковелі, траса зможе претендувати на проведення турнірів, які раніше проводилися в Росії.

«Було б нерозумно залишати недобудову, в яку з минулого року вже вклали 100 мільйонів гривень. По-перше, біатлон заслужив отримати базу. Нарешті отримаємо умови, щоб люди могли дивитися біатлон вдома. Тепер отримаємо можливість затягнути до нас етап Кубка світу, юніорський чемпіонат планети, кубок IBU або літній чемпіонат світу. Крім того, це ж економія коштів, адже частина тих грошей, які витрачаємо на закордонні збори, зможемо залишити вдома.

В нинішніх умовах, коли роботи завершаться, маємо шанси перехопити ті змагання, які раніше проводила Росія: етапи Кубка світу в Ханти-Мансійську, Тюмені. Через відсторонення вони проводити змагання не зможуть. Шанси у нас великі. У нас більш вигідне географічне розташування. В Європі існує проблема зі снігом, а в Буковелі він в цьому році лежав до квітня. Це дає надію, що ми отримаємо кілька хороших змагань на стабільній основі щорічно», - розповів Бринзак.

Нагадаємо, будівництво біатлонного комплексу в Буковелі почалося влітку минулого року. Тоді ж виділили і першу частину коштів на будівельні роботи - 50 мільйонів гривень.

Фото: biathlon.com.ua