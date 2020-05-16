Переможець італійської Серії А може визначитися в матчах плей-офф

Чемпіон італійської футбольної Серії А може бути виявлений за допомогою плей-офф.

Про це повідомляє Rai.

"Є ймовірність того, що ми відновимо сезон 13 червня. Нам доведеться грати в щільному графіку. Але ми розглядаємо різні варіанти. Не можна виключати те, що нам доведеться визначити переможця за допомогою плей-офф", - сказав президент Федерації футболу Італії Габріеле Гравіна.

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Нагадаємо, на Апеннінах на початку березня припинені всі футбольні змагання через пандемію коронавірусу.