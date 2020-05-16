В Україні до вересня матчі гратимуть без глядачів – УАФ

На думку головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, вболівальників пускатимуть на стадіон не раніше липня.

В Українській асоціації футболу (УАФ) заявили, що матчі футбольних чемпіонатів України гратимуть без глядачів, попередньо, до вересня, повідомляє телеканал «Футбол».

«Ми перебуваємо в постійному контакті з Міністерством охорони здоров'я України. Чекаємо від них більш чіткої інформації, коли ми можемо починати чемпіонати. Команди вже тренуються, в основному клуби УПЛ. Але сьогодні ми почули від регіонів, що на старті стоять і аматорські команди. Вони теж дуже хочуть почати грати в футбол. Ми чекаємо роз'яснень, коли і в якому форматі можна починати.

Ми знаємо, що матчі гратимуть без глядачів, швидше за все. Але в невеликих містах і селах складно про це думати, тому що люди все одно можуть з'являтися на стадіонах. Думаю, ми з міністерством і урядом прийдемо до спільного знаменника. Там, де можна - напевно, ми почнемо змагання, там, де ні - поки і не варто їх починати», - сказав віце-президент УАФ Олег Протасов.

За словами головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, матчі з глядачами можуть знову проводити не раніше липня.

Нагадаємо, клуби УПЛ хочуть поновити чемпіонат 30 червня.

Фото: Укрінформ