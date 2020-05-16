Сьогодні поновлюється чемпіонат Німеччини з футболу

Після вимушеної паузи через пандемію коронавірусної інфекції в суботу, 16 травня, поновлюється чемпіонат Німеччини з футболу.

Одним з центральних матчів 26-го туру Бундесліги стане рурське дербі - гра дортмундської "Боруссії" і "Шальке" із Гельзенкірхена, повідомляє Укрінформ.

В інших поєдинках ігрового дня також зійдуться "Лейпциг" - "Фрайбург", "Аугсбург" - "Вольфсбург", "Гоффенгайм" - "Герта" (Берлін), "Дюссельдорф" - "Падерборн", "Айнтрахт" (Франкфурт) - "Боруссія" (Менхенгладбах).

У неділю, 17 травня, зіграють: "Кельн" і "Майнц", "Уніон" (Берлін) і "Баварія" (Мюнхен).

Завершить програму туру матч "Вердер" (Бремен) - "Баєр" (Леверкузен), який відбудеться в понеділок, 18 травня.

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Після двомісячної перерви все зустрічі до кінця сезону планується проводити без глядачів.