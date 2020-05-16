WADA: виявлені нові випадки маніпуляцій з допінг-пробами російських спортсменів

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) заявило про виявлення чотирьох нових випадків маніпуляцій з допінг-пробами російських атлетів при повторній перевірці зразків.

Як інформує офіційний сайт WADA, загальне число маніпуляцій досягло 61-го, але розслідування триває.

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Раніше було оголошено про завершення збору доказів провини 298-й російських спортсменів, підозрюваних в порушенні антидопінгових правил. Їх справи направлені до 27 міжнародних федерацій, які мають або застосувати санкції, або відмовитися від застосування санкцій.