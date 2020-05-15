«Маріуполь» провів тестування: заражених в команді немає

Вже шість клубів УПЛ отримали негативні результати тестування на коронавірус.

Клуб УПЛ «Маріуполь» отримав результати аналізів на коронавірус, заражених в команді немає. Команда приступить до тренувань найближчим часом, повідомляє офіційний сайт клубу.

Футболісти, тренерський штаб і технічний персонал клубу здали зразки матеріалу для тестів напередодні. Тестування проводили медики з Києва, які раніше провели тестування у «Шахтарі» і СК «Дніпро-1».

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Раніше негативні результати на коронавірус отримали футболісти «Ворскли», «Динамо», «Десни», «Олександрії» та «Колоса». Здали зразки матеріалу також і в «Карпатах», хоча раніше клуб повідомляв про відсутність грошей, необхідних для проходження тестування на COVID-19.

Нагадаємо, клуби УПЛ проголосували за відновлення сезону з 30 травня. «Маріуполь» йде на другому місці нижньої шістки чемпіонату України.

Фото: сайт ФК "Маріуполь"