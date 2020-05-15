Футбольний чемпіонат Бельгії завершено, «Брюгге» визнали чемпіоном

Український захисник Едуард Соболь став чемпіоном Бельгії.

Генеральна асамблея Про Ліги прийняла рішення достроково завершити футбольний чемпіонат Бельгії. «Брюгге», за який виступає український захисник Едуард Соболь, офіційно оголосили чемпіоном, повідомляє сайт клубу.

Повідомляється, що за дострокове припинення чемпіонату проголосували не менше 84% клубів.

На початку квітня бельгійські клуби підтримали ідею дострокового закінчення чемпіонату і винесли питання на розгляд Генеральної асамблеї Про Ліги. Голосування про дострокове завершення вже чотири рази переносили у зв'язку з відсутністю рішення Ради національної безпеки.

«Брюгге» лідирував в Про Лізі, випереджаючи «Гент» на 15 очок. Сам Соболь в поточному сезоні зіграв в 26 матчах чемпіонату з 29, відзначившись чотирма результативними передачами.

Нагадаємо, що УЄФА планує завершити поточний сезон до кінця серпня. Йдеться як про національні європейські чемпіонати, так і про єврокубки.

Фото: GETTY IMAGES, сайт "Брюгге"