Футболісти львівських "Карпат" здали ПЛР-тести на коронавірус
15 травня гравці, тренери та персонал клубу в складі невеликих груп згідно із санітарно-епідеміологічними та медичними рекомендаціями для тренувального процесу в українському футболі здали тести на COVID-19. Про це повідомляє пресслужба ФК "Карпати".
"15 травня "зелено-білі" після двомісячної паузи, пов’язаної із запровадженням карантинних обмежень в Україні, нарешті зібралися для проходження ПЛР-тестів… Ця процедура необхідна для поновлення повноцінного тренувального процесу підготовки до відновлення змагань Української Прем’єр-ліги", - йдеться в повідомленні.
У клубній пресслужбі також нагадали, що впродовж карантину карпатівці підтримували форму за індивідуальним графіком, складеним тренерським штабом команди.
Фото: fckarpaty.com