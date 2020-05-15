Футболісти львівських "Карпат" здали ПЛР-тести на коронавірус

Гравці львівського футбольного клубу "Карпати" після двомісячної паузи зібралися для проходження ПЛР-тестів.

15 травня гравці, тренери та персонал клубу в складі невеликих груп згідно із санітарно-епідеміологічними та медичними рекомендаціями для тренувального процесу в українському футболі здали тести на COVID-19. Про це повідомляє пресслужба ФК "Карпати".

"15 травня "зелено-білі" після двомісячної паузи, пов’язаної із запровадженням карантинних обмежень в Україні, нарешті зібралися для проходження ПЛР-тестів… Ця процедура необхідна для поновлення повноцінного тренувального процесу підготовки до відновлення змагань Української Прем’єр-ліги", - йдеться в повідомленні.

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У клубній пресслужбі також нагадали, що впродовж карантину карпатівці підтримували форму за індивідуальним графіком, складеним тренерським штабом команди.

Фото: fckarpaty.com