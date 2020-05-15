Джошуа 2020 року встигне провести лише один бій – промоутер

Чемпіон WBO, WBA і IBF у суперважкій вазі Ентоні Джошуа 2020 року встигне провести лише один бій.

Перед боями Ентоні Джошуа проходить тривалу підготовку, а пандемія коронавірусу внесла свої корективи в розклад, тому британський боксер цьогоріч встигне зустрітися лише з Кубратом Пулєвим. Про це повідомив його промоутер Едді Гірн.

"Зараз ми змушені визнати, що нинішнього року Ентоні Джошуа зможе провести лише один бій. Ми планували поєдинок з Пулєвим у серпні, а потім ще один в грудні. Але до боїв Ентоні потрібна масштабна підготовка, тому буде лише один бій", - передає слова Гірна iSport.ua.

Промоутер також допустив, що бій може пройти не в Британії. Якщо країна не відкриє кордони, закриті через пандемію, і не дозволить проводити масові заходи, то, ймовірно, організаторам доведеться шукати іншу локацію.

"Якщо з вересня в Британії не буде можливості проводити бої з глядачами, то захист Джошуа проти Пулєва може пройти в іншому місці. У нас був ряд пропозицій з Близького Сходу, Китаю і Хорватії. В першу чергу ми хочемо використовувати будь-яку можливість, щоб провести бій в Британії, але розуміємо, що це може бути неможливо", - сказав Гірн.

Нагадаємо, що Кубрат Пулєв є обов'язковим претендентом на бій проти Ентоні Джошуа.

Раніше повідомлялося, що команди британців Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа розпочали переговори про поєдинок між боксерами.

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