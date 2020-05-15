"Галатасарай" призупинив тренування через COVID-19 у співробітників клубу

Укрінформ
Турецький футбольний клуб "Галатасарай" із Стамбула призупинив тренувальний процес на 6 днів.

Причиною стали позитивні результати тестів на COVID-19 у працівників клубу. Про це повідомляє Sport Arena із посиланням на пресслужбу ФК "Галатасарай".

Наступного тижня проведуть повторне тестування. У разі негативних результатів футболісти повернуться до тренувань.

Нагадаємо, що в березні коронавірусом перехворів головний тренер "Галатасарая" Фатіх Терім. 66-річний наставник тиждень пробув у лікарні після 14 днів самоізоляції.

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Футбольний чемпіонат Туреччини планують відновити 12 червня. До кінця сезону залишається зіграти 8 турів.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 15 травня коронавірус COVID-19 діагностували у 4 526 905 осіб, з них – 303 405 людини померли, 1 704 268 осіб одужали. Коронавірусну хворобу зафіксували у 213 країнах та територіях. У трійку лідерів за кількістю хворих входять США (1 457 593 особи), Іспанія (272 646) та РФ (252 245). На четвертому місці – Велика Британія (233 151). Далі йдуть Італія (223 096), Бразилія (203 165), Франція (178 870), Німеччина (174 975), Туреччина (144 749), Іран (114 533) та Китай (82 933).

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