Футболісти "Чорноморця" провели перше тренування з новим тренером

Команда одеського футбольного клубу "Чорноморець" провела перше тренування під керівництвом новопризначеного головного тренера Сергія Ковальця.

Тренування відбулося 14 травня на клубній базі в Совіньоні. Про це повідомляє пресслужба ФК "Чорноморець".

Як повідомлялося, 13 травня "Чорноморець" сповістив, що новим головним тренером став Сергій Ковалець. Останнім місцем роботи 51-річного фахівця був клуб "Оболонь-Бровар", який він залишив під час зимової паузи. Ковалець грав за "Чорноморець" у 1996 - 1997 роках.

Сезон в українському футболі призупинили в березні через пандемію коронавірусу, але вже 30 травня він може поновитися в умовах послаблення карантину. На карантин одеський клуб пішов 10-ю командою Першої ліги.

Фото: chernomorets.odessa.ua