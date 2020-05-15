"Шахтар" стежить за 20-річним хавбеком "Фламенго" Сезаром - O Dia

Донецький "Шахтар" виявляє інтерес до 20-річного футболіста бразильського клубу "Фламенго" Юрі Сезара.

На гравця також претендують іспанський "Реал" та італійський клуб "Удінезе", повідомляє бразильське видання O Dia.

Півзахисник, який належить "Фламенго", нинішнього сезону на правах оренди виступає за команду "Форталеза".

У серпні Сезар продовжив контракт з "Фламенго" до 2023 року. У договорі прописана клаусула (відступні) - 50 млн євро.

Фото: odia.ig.com.