Міжнародна боксерська асоціація у грудні затвердить нову модель розвитку боксу

Виконавчий комітет Міжнародної боксерської асоціації (AIBA) призначив проведення чергового Конгресу організації на 12-13 грудня 2020 року.

Раніше Конгрес планувався на 20 червня 2020 року, але був скасований через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє Федерація боксу України з посиланням на пресслужбу AIBA.

У рамках Конгресу будуть заслухані доповіді усіх голів комісій AIBA, затверджена нова модель розвитку боксу, а також відбудеться голосування за два найбільш важливі питання: прийняття нового Статуту AIBA та обрання президента Міжнародної боксерської асоціації.

Як зазначив президент Федерації боксу України, віце-президент Європейської конфедерації боксу Володимир Продивус, протягом останніх місяців проводиться ряд важливих та необхідних заходів заради того, щоб перезапустити роботу Міжнародної боксерської асоціації

"Я переконаний, що робота AIBA повинна базуватися виключно на професіоналізмі, прозорості та відкритості. Зміни до статуту та вибори президента стануть наступним та одним з головних кроків для реалізації реформ. Я переконаний, що саме завдяки реформуванню та структуруванню роботи Міжнародної боксерської асоціації нам вдасться повернути довіру Міжнародного олімпійського комітету. Окрім того це й дасть суттєвий поштовх для розвитку світового боксу загалом", - зазначив Продивус.

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Нагадаємо, що цьогоріч AIBA вперше в історії затвердила постійних представників боксерів для включення до складу Виконкому. Дві квотні посади заповнили Головою та Заступником Голови Комісії атлетів AIBA, яка була створена минулого року. Голосуючі місця у Виконавчому комітеті AIBA отримали український боксер Олександр Хижняк та Ірма Теста з Італії.

Фото: fightnews.info