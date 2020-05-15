Конкурент Зінченка не хоче повертатися до "Манчестер Сіті"

Прямий конкурент футболіста збірної України Олександра Зінченка за місце на лівому фланзі оборони клубу "Манчестер Сіті" іспанець Анхеліньйо вважає, що йому не варто повертатися до Англії з оренди з "Лейпцига".

Анхеліньйо подобається працювати під керівництвом наставника німецької команди Юліана Нагельсманна, повідомляє Zbirna.com із посиланням на зарубіжні ЗМІ.

"Для футболіста найголовніше - тренер, який вселяє в тебе впевненість, - заявив Анхеліньйо. - Тому мені дуже комфортно в "Лейпцигу". Я вдячний Юліану Нагельсманну і всьому персоналу клубу. Вони дали мені це відчути одразу ж після того, як я прийшов до команди у січні. Мені буде дуже легко прийняти рішення приєднатися до "Лейпцига" на постійній основі".

Втім, мрії іспанця так і можуть залишитися, чимось нездійсненним. Днями, німецький Kicker повідомив, що через фінансову кризу, викликану пандемією коронавірусу, "Лейпциг" не зможе заплатити "МанСіті" 25 млн фунтів за Анхеліньйо. Саме така сума викупу, за даними видання, прописана в орендній угоді між клубами. А це означає, що захисник все ще може повернутися до Манчестера.

Фото: mancity.com.