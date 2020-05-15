Капітан збірної України з баскетболу став вільним агентом

Завершився термін дії контракту капітана національної баскетбольної збірної України В'ячеслава Кравцова з японським клубом "НеоФінікс".

Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

Кравцов офіційно став вільним агентом.

Нагадаємо, 27 березня чемпіонат Японії достроково завершили через пандемію коронавірусу. "НеоФінікс" посідав останнє 6-те місце в центральній конференції з 5-ма перемогами та 36-ма поразками.

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Кравцов приєднався до "НеоФінікса" у листопаді і взяв участь у 12-ти матчах, в яких у середньому набирав 13,8 очка та робив 7,5 підбирання, проводячи на майданчику 32,6 хвилини.

Фото: fbu.ua.