Капітан збірної України з баскетболу став вільним агентом
Укрінформ
Завершився термін дії контракту капітана національної баскетбольної збірної України В'ячеслава Кравцова з японським клубом "НеоФінікс".
Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.
Кравцов офіційно став вільним агентом.
Нагадаємо, 27 березня чемпіонат Японії достроково завершили через пандемію коронавірусу. "НеоФінікс" посідав останнє 6-те місце в центральній конференції з 5-ма перемогами та 36-ма поразками.
Кравцов приєднався до "НеоФінікса" у листопаді і взяв участь у 12-ти матчах, в яких у середньому набирав 13,8 очка та робив 7,5 підбирання, проводячи на майданчику 32,6 хвилини.
Фото: fbu.ua.