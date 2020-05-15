Олександр Шевченко, кандидат у президенти УПЛ, окреслив свої цілі та завдання

Кандидат у президенти української Прем'єр-ліги Олександр Шевченко поділився баченням своєї стратегії розвитку УПЛ.

Олександр Шевченко в інтерв'ю Sport Arena, зокрема, зазначив, що хоче запропонувати клубам писати разом із ним програму дій і "створити нову Прем'єр-лігу, новий український футбол".

"Я не маю відношення до жодного футбольного клубу. І вже неодноразово підкреслював, що моя улюблена команда - це збірна України. Моя робота базуватиметься на тому, щоб зробити добре для всіх, а не для того чи іншого клубу.

Перш за все я хочу запропонувати президентам усіх футбольних клубів одне: давайте організуємо відверту, чесну роботу, яка базуватиметься на взаємоповазі між клубами, між клубами і керівництвом ліги і обов'язково між лігою та Українською асоціацією футболу.

Для мене, наприклад, несподіванкою стало, що в матчі "Ворскла" – "Маріуполь" гравцеві була показана жовта картка в моменті, де, як виявилося, навіть не було контакту. У мене виникло питання: як скасувати цю жовту картку, адже людина і клуб постраждали. Однак для цього немає відповідної процедури. Моє завдання - скасувати цю жовту картку, незалежно від того, буду я президентом УПЛ чи ні. Домагатимуся цього, і зроблю це.

У мене заплановані зустрічі з, можливо, моїми майбутніми колегами з-за кордону, які хочуть поділитися своїм досвідом, як розвивалася елітна ліга в тій чи іншій країні, перш за все в тих, де ліги отримали швидкий успіх: зокрема, в Іспанії, Бельгії, Польщі. Кожна ідея, напрацьована мною і командою, задекларована в моїй програмі - тільки посил. Найголовніше повинні сказати футбольні клуби, яким я хочу запропонувати писати програму разом зі мною. Жоден іноземець не прийде і не пояснить, як нам жити.

Потрібно забути, закреслити всі проблеми, які відбулися раніше в українському футболі, і створити нову історію, нову Прем'єр-лігу, новий український футбол. Гасло Львівської асоціації – "Створюємо новий футбол". І у нас це вийшло. Можливо, тому і звернули увагу на мою роботу. Хочу запропонувати представникам всіх клубів написати єдині правила гри, підписатися під ними і жити за цими правилами", - зазначив Шевченко.

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Нагадаємо, що на посаду нового президента УПЛ на сьогодні претендують Олександр Шевченко (висунули ФК "Львів" і "Десна"), Михайло Метревелі ("Шахтар") і Олег Смалійчук ("Карпати").

Протягом двох років елітним українським дивізіоном керував Томас Грімм. Швейцарський фахівець відмовився переобиратися на другий термін.

Вибори нового президента української Прем'єр-ліги (УПЛ) не відбудуться в призначений термін – 25 травня. Вони перенесені і, ймовірно, відбудуться після закінчення нинішнього сезону УПЛ. Після перенесення виборів зможуть зареєструватися й нові кандидати.

Фото: sportarena.com