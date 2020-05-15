Гравець ФК "Минай", хворий на COVID-19, розповів про стан свого здоров’я

Гравець футбольного клубу "Минай" з Ужгородського району Закарпаття, який здав позитивний тест на COVID-19, розповів про стан свого здоров’я.

Футболіст, ім’я якого не розголошується, в коментарі клубній пресслужбі, зокрема, зазначив, що лікується з дружиною вдома, хвороба проходить без симптомів.

"Слава Богу, в мене все добре, сама хвороба проходить без симптомів. Нема ні кашлю, ні підвищеної температури, ні чогось іншого. І я не в лікарні, як всі пишуть, а вдома – на самоізоляції.

Як заразився? Контактував з людиною, у якої пізніше виявили коронавірус. Коли дізнався про це, то і я, і моя жінка, звісно, трохи злякалися. У нас же дитина. Вирішили для себе піти перевіритися і здали тести. Вони виявилися позитивними, про що я відразу повідомив у наш клуб. Тепер обидва вдома, на самоізоляції. Постійно на зв’язку із лікарем. За декілька днів будемо робити повторний тест. Сподіваюся, що він буде негативний. У такому разі зможу повернутися до тренувань, за якими вже дуже скучив", - зазначив він.

Читайте також: Виконавчий директор УПЛ прокоментував ситуацію з тестуванням у клубах

Як повідомлялося, "Минай" 13 травня здав ПЛР-тести на COVID-19. Всі вони виявилися негативними. Таким чином, уся команда, крім одного гравця, який знаходиться вдома на самоізоляції, виходить із карантину та продовжує тренування.