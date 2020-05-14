Вибори президента УПЛ знову перенесли
Вибори нового президента української Прем'єр-ліги (УПЛ) не відбудуться в призначений термін – 25 травня. Вони перенесені і, ймовірно, відбудуться після закінчення нинішнього сезону УПЛ, повідомляє ua.tribuna.com.
Раніше вибори планувалися на 7 квітня і 27 квітня, але обидва рази їх переносили.
На посаду нового президента УПЛ на сьогодні претендують Олександр Шевченко (висунули ФК «Львів» і «Десна»), Михайло Метревелі («Шахтар») і Олег Смалійчук («Карпати»). Після перенесення виборів зможуть зареєструватись й нові кандидати.
Протягом двох років елітним українським дивізіоном керував Томас Грімм. Швейцарець відмовився переобиратися на другий термін.
Нагадаємо, чемпіонат України призупинили, проте клуби вже поновили тренування і готуються до матчів 30 травня.
Фото: Укрінформ