Виконавчий директор УПЛ прокоментував ситуацію з тестуванням у клубах

Виконавчий директор української Прем'єр-ліги Євген Дикий прокоментував ситуацію з тестуванням у футбольних клубах.

Євген Дикий в інтерв'ю Football.ua, зокрема, зазначив, що більшість клубів наразі вже пройшла тестування.

"Наразі більшість клубів вже пройшла тестування на коронавірус. Ті, хто не пройшов, узгодили з лабораторіями графік проходження тестування і незабаром здадуть тести. Деякі клуби вже мають на руках результати тестування, деякі ще чекають. Наразі не було зафіксовано жодного позитивного тесту. Медичний протокол надалі ще буде узгоджений з профільним міністерством. І тільки після цього буде здійснюватися допуск футболістів до матчів", - сказав Дикий.

Як повідомлялося, на сьогоднішньому робочому засіданні клубів УПЛ переважною більшістю була підтримана ідея відновлення чемпіонату 30 травня.

Євген Дикий прокоментував можливість догравання футбольного чемпіонату у двох містах (Києві, Львові або Дніпрі): "Це питання також обговорювалося на сьогоднішньому засіданні, але більшість клубів підтримують спортивний принцип. Тому, швидше за все, таке не буде реалізовано. Але також все залежатиме від рекомендацій структур охорони здоров'я".

Фото: dynamo.kiev.ua