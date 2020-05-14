У Болгарії дозволили відновити футбольний чемпіонат 5 червня

Міністерство у справах молоді та спорту Болгарії видало дозвіл на відновлення чемпіонату країни з футболу у Першій і Другій професійних лігах з 5 червня, матчі пройдуть без глядачів.

Про підписання відповідного розпорядження повідомила пресслужба відомства.

Перед початком змагань буде проведено тритижневий підготовчий етап - з 15 по 20 травня дозволено проведення тренувань на відкритому повітрі для груп не більше п'яти гравців і двох тренерів, потім, до 26 травня, для груп до 11 футболістів і трьох тренерів і надалі, з 27 травня і до початку офіційних матчів, за участю повного складу команди, в тому числі дозволяється проведення контрольних зустрічей.

Під час тренувань і при проведенні матчів наказано дотримуватися суворих протиепідемічних заходів, а дезінфекція приміщень загального користування повинна проводитися щогодини.

При підготовці розпорядження про відновлення першості враховувалися пропозиції Болгарського футбольного союзу.

Фото: bfunion.bg.