Джерело: український захисник "Мінська" заразився коронавірусом

Український захисник білоруського футбольного клубу "Мінськ" Євген Чаговець заразився коронавірусом.

Про це повідомляє by.tribuna.com.

"В кінці минулого тижня заговорили про коронавірус у вищій лізі. Постраждалим клубом називався "Мінськ". Минулого понеділка керівник (Ігор Шлойдо. - Прим.) Підтвердив, що є підозри на хворобу в одного з футболістів основного складу, але при цьому переконував, що результати тесту не прийшли - просив почекати один-два дні. Пройшов і день, і два, вже стало відомо ім'я хворого (це молодий український захисник Євген Чаговець), але що з результатами тесту? Шлойдо просто пропав, хоча, безсумнівно, десь-то існує", - пише джерело.

22-річний Чаговець в сезоні-2020 провів у складі "містян" сім матчів вищої ліги, в яких відзначився голом.

На фото: Євген Чаговець (fcminsk.by).