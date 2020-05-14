Футболісти "Олександрії" здали негативні тести на COVID-19

Гравці футбольного клубу "Олександрія" здали тести на коронавірус - всі вони виявилися негативними, що дозволило команді повернутися до тренувань.

Як повідомляє Twitter "Олександрії", поки футболісти команди займаються в групах по 6 осіб, тим самим дотримуючись правил соціального дистанціювання.

Раніше тести на коронавірус здали члени тренерського штабу клубу на чолі з Володимиром Шараном, таких, що заразилися, також не виявилося.

"Олександрія" пішла на вимушену перерву через пандемію COVID-19 на п'ятому місці турнірної таблиці Прем'єр-ліги.

Фото: fco.com.ua.