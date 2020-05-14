Гроші від УЄФА на боротьбу з наслідками коронавірусу поки віртуальні – генсек УАФ

Генсек УАФ Юрій Запісоцький розповів про ситуацію з грошима, які УЄФА виділив національним асоціаціям на допомогу в боротьбі з наслідками коронавірусу.

Юрій Запісоцький в коментарі Football.ua зазначив, що регламенти використання грошей, зокрема, на допомогу клубам для проходження ПЛР-тестування, вирішуватимуться на засіданні виконкому УЄФА 27 травня.

"Наскільки я розумію, 27 травня ще буде відеовиконком УЄФА, на якому будуть остаточно затверджені всі регламенти, в тому числі - на що ці гроші можна використовувати. Поки що ці гроші віртуальні. Ні терміни, ні порядок фінансування ще не визначені. У нас ще немає повного розуміння, скільки грошей і на що можна буде витрачати. Ми, як і ви, про це більше дізнаємося з прес-релізів УЄФА.

Важливо розуміти, що фізично грошей поки немає. УЄФА задекларував, що вони будуть допомагати, заявили обсяг цих коштів - по 4,3 млн на кожну асоціацію. Як ми обговорювали на останній відеоконференції генеральних секретарів, оскільки це гроші програми Hat-trick, буде збиратися ще комітет Hat-trick, потім ще буде Виконком УЄФА, і вже після цього буде повне розуміння. Як тільки буде чіткий регламент роботи, ми з задоволенням прокоментуємо, що можемо зробити і кому допомогти", - зазначив Запісоцький.

Нагадаємо, в кінці квітня ФІФА оголосила про те, що виділить кожному зі своїх членів 500 тисяч доларів на допомогу в боротьбі з наслідками коронавірусу. Через кілька днів про це ж заявив і УЄФА, який пообіцяв 4,3 млн євро кожній асоціації.

У разі відновлення сезону планується, що футболістів будуть регулярно перевіряти на COVID-19, і це стане істотною статтею витрат для багатьох клубів: вартість одного ПЛР-тесту складає близько 2400 грн. В УПЛ планують проводити ПЛР-тестування перед поновленням чемпіонату, а також перед кожним з решти дев'яти матчів.

Таким чином, на одну людину потрібні щонайменше 10 тестів сумарною вартістю 24 тисячі гривень.

Точна дата відновлення української Прем'єр-ліги наразі невідома. В кращому випадку це може статися 30 травня.

Фото: football.ua