Триатлон: Гамбург прийматиме чемпіонат світу у змішаній естафеті у вересні

Міжнародний союз триатлону (ITU) оголосив про нову дату проведення чемпіонату світу у змішаній естафеті та етапу Світової серії в Гамбурзі (Німеччина).

Як повідомляє пресслужба ITU, змагання були намічені на 11-12 липня, тепер їх вирішено проводити 4-5 вересня.

В рамках Світової серії сезону-2020 поки не вдалося провести жодного старту. Лише Гамбург поки планує провести етап.

Раніше було оголошено про скасування Гранд-фіналу Світової серії з триатлону в Едмонтоні (Канада, 20-23 серпня), перенесені старти в Абу-Дабі (ОАЕ - 5-7 березня), Гамільтоні (Бермуди - 18 квітня), Йокогамі (Японія - 16 травня), Лідсі (Велика Британія - 6-7 червня) і Монреалі (Канада - 23-28 червня).

Фото: triathlon.org.