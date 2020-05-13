Ми готові надати «Зорі» базу нашої клубної ДЮСШ – Суркіс

Президент «Динамо» переконує клуби першої шістки дограти чемпіонат у Києві.

Президент «Динамо» Ігор Суркіс розповів клубному сайту, чому варіант з догравання першої шістки УПЛ в Києві найбільш оптимальний.

«У першій шістці чотири клуби базуються або в Києві, або поруч з ним. І якщо є можливість не роз'їжджати по всій країні і не шукати проблем на свою голову, то цією можливістю треба скористатися.

Ми готові надати «Зорі» базу нашої клубної ДЮСШ. Там є абсолютно всі умови для повноцінних тренувань і відновлення професійної команди. Наш клуб готовий йти на зустріч і допомогти суперникам в даному питанні.

Якщо суперники хочуть грати на порожніх стадіонах по всій країні - ми не будемо заперечувати. Всі будуть в однакових умовах. Але при дограванні сезону в Києві ми, по суті, теж будемо в одних і тих же умовах - матчі проходитимуть без уболівальників, у домашніх команд не буде ніякої переваги.

Яка різниця, де ми граємо при порожніх трибунах? Наприклад, наш матч з «Шахтарем» в Харкові: ми добираємося туди двома-трьома автобусами з Києва, «Шахтар» добирається з Києва, виходимо на порожній стадіон «Металіст», граємо і повертаємося до Києва. У чому сенс?

Врахуйте той момент, що від догравання чемпіонату без глядачів найбільше постраждає саме «Динамо». У нас найбільш відвідувана команда УПЛ, наші гравці звикли відчувати підтримку уболівальників, за якими ми дуже скучили.

Для нас не складе труднощів домовитися з «Шахтарем», «Колосом» і «Десною», але хотілося б, щоб всі клуби в цьому питанні були на одних позиціях. І головна позиція - найменший ризик для здоров'я футболістів і співробітників клубів», - сказав Суркіс.

Нагадаємо, що УПЛ 15 травня проведе онлайн-засідання, на якому обговорять, як догравати чемпіонат України. Поновлення УПЛ можуть змістити на один тиждень. Новою датою може стати 6 червня.

Фото: Укрінформ