Нова дата поновлення футбольного чемпіонату України – 6 червня
Укрінформ
УАФ звернулася до МОЗ, щоб дізнатися, в якому форматі можна проводити змагання.
Поновлення УПЛ можуть змістити на один тиждень вперед, повідомляє UA-Футбол.
Зараз орієнтовна дата проведення 24-го туру - 30 травня, але новою датою може стати 6 червня.
Зараз команди відновили повноцінні тренування, а подальше послаблення карантину 22 травня може дозволити клубам проводити спаринги.
УАФ звернулася до МОЗ, щоб дізнатися, в якому форматі можна проводити змагання. Також асоціація запросила інформацію про відвідування матчів обмеженому числу фанатів.
Нагадаємо, що УПЛ 15 травня проведе онлайн-засідання, на якому обговорять, як догравати чемпіонат України.
Фото: Укрінформ