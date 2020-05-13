Нова дата поновлення футбольного чемпіонату України – 6 червня

УАФ звернулася до МОЗ, щоб дізнатися, в якому форматі можна проводити змагання.

Поновлення УПЛ можуть змістити на один тиждень вперед, повідомляє UA-Футбол.

Зараз орієнтовна дата проведення 24-го туру - 30 травня, але новою датою може стати 6 червня.

Зараз команди відновили повноцінні тренування, а подальше послаблення карантину 22 травня може дозволити клубам проводити спаринги.

УАФ звернулася до МОЗ, щоб дізнатися, в якому форматі можна проводити змагання. Також асоціація запросила інформацію про відвідування матчів обмеженому числу фанатів.

Нагадаємо, що УПЛ 15 травня проведе онлайн-засідання, на якому обговорять, як догравати чемпіонат України.

Фото: Укрінформ