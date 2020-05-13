Футболісти клубу Першої ліги, гравець якого хворий на COVID-19, здали ПЛР-тести
Необхідну процедуру провели прямо на стадіоні "Минай". Про це повідомляє клубна пресслужба.
"ФК "Минай", як і анонсували раніше, сьогодні, 13 травня, організував проведення відповідного тестування на захворювання COVID-19 для своїх футболістів та персоналу клубу. Результати тестування медична служба клубу оприлюднить найближчим часом", - йдеться в повідомленні.
Як повідомив головний тренер Василь Кобін, футболіст, у якого раніше виявили коронавірусну інфекцію COVID-19, наразі ізольований від команди, лікується.
Також Василь Кобін розповів про поступовий вихід команди з карантину: "Цього тижня вперше зібралися та почали проводити тренування малими групами. Робимо це з дотриманням всіх рекомендацій, які нам скинули спеціалісти з Української асоціації футболу. У кожного гравця перед початком заняття міряємо температуру, кожному пояснили, що і як робити, як тримати дистанцію. Робимо все, аби мінімізувати ризики".
Фото: fcminaj.com