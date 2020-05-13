Футболісти клубу Першої ліги, гравець якого хворий на COVID-19, здали ПЛР-тести

Футболісти клубу "Минай" з Ужгородського району Закарпаття сьогодні, 13 травня, здали ПЛР-тести на коронавірус.

Необхідну процедуру провели прямо на стадіоні "Минай". Про це повідомляє клубна пресслужба.

"ФК "Минай", як і анонсували раніше, сьогодні, 13 травня, організував проведення відповідного тестування на захворювання COVID-19 для своїх футболістів та персоналу клубу. Результати тестування медична служба клубу оприлюднить найближчим часом", - йдеться в повідомленні.

Як повідомив головний тренер Василь Кобін, футболіст, у якого раніше виявили коронавірусну інфекцію COVID-19, наразі ізольований від команди, лікується.

Також Василь Кобін розповів про поступовий вихід команди з карантину: "Цього тижня вперше зібралися та почали проводити тренування малими групами. Робимо це з дотриманням всіх рекомендацій, які нам скинули спеціалісти з Української асоціації футболу. У кожного гравця перед початком заняття міряємо температуру, кожному пояснили, що і як робити, як тримати дистанцію. Робимо все, аби мінімізувати ризики".

Фото: fcminaj.com