Український боксер назвав співвітчизників, які можуть стати чемпіонами

30-річний український боксер-середньоваговик Дмитро Митрофанов вважає, що в Україні багато талановитих боксерів, які можуть стати чемпіонами.

Найближчим часом, на думку Дмитра, пояси можуть виграти троє його співвітчизників. повідомляє Klitschko-brothers.com.

"Недалеко від чемпіонського звання наш Карен Чухаджян. Поруч Денис Беринчик. Він був третім у рейтингу. Хто ще? Владислав Сіренко. У нас багато імен", - заявив Митрофанов.

Читайте також: Братам Кличкам запропонували взяти участь у боксерському турнірі легенд

Додамо, що на профі-рингу Дмитро провів 8 боїв, в яких здобув 7 перемог (5 - нокаутом). 1 поєдинок уродженець Чернігова звів унічию.

Фото: klitschko-brothers.com.