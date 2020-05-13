Асоціація футзалу України вирішила завершити сезон у жіночій Вищій лізі

Асоціація футзалу України у зв’язку з пандемією коронавірусу вирішила завершити сезон-2019/20 серед жіночих команд Вищої ліги.

Відповідне рішення було прийнято сьогодні. 13 травня, під час відеозустрічі керівництва АФУ з представниками учасників другого етапу Вищої ліги серед жіночих команд. Про це повідомляє пресслужба АФУ.

"Зважаючи на загальну невизначеність за багатьма напрямками (тренувальний процес, транспортне сполучення міського та міжобласного рівнів, відомчу належність залів, неможливість прогнозування урядових рішень та/або рішень органів місцевого самоврядування), а також піклуючись про життя та здоров’я гравців і працівників клубів, учасники зустрічі одноголосно висловилися за завершення сезону 2019/2020 у Вищій лізі серед жіночих команд", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Сезон в українській футзальній Екстралізі завершиться достроково

Юридичне рішення про завершення чемпіонату та його подальший правовий статус буде прийнято Виконавчим комітетом АФУ після проведення консультацій з Українською асоціацією футболу та УЄФА.

Фото: nuft.edu.ua