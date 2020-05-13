Баскетбол: більшість гравців НБА хочуть, аби сезон поновився з плей-офф

Більшість гравців команд Ноціональной баскетбольної асоціації, вважають за краще, щоб у разі рестарту сезон-2019/2020 розпочався одразу із матчів плей-офф.

Причому, цього хочуть і багато баскетбоістів команд, які у плей-офф не потрапляють, повідомляє Yahoo! Sports.

Ліга може розпочати плей-офф з 16-ма командами, які нині посідають "прохідні" місця в конференціях.

Сезон НБА перервали 11 березня після виявлення коронавірусу у баскетболіста клубу "Юта Джаз" Руді Гобера.

Нагадаємо, у понеділок президент профспілки гравців, розігруючий команди "Оклахома-Сіті Тандер" Кріс Пол та зірки ліги на неофіційній телеконференції одностайно підтримали відновлення сезону.

Фото: Getty Images.