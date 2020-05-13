Беленюк пропонує свою кандидатуру на роль судді у поєдинку за участю Усика

Дворазовий чемпіон світу з греко-римської боротьби, срібний призер Олімпійських ігор і народний депутат України Жан Беленюк пропонує свою кандидатуру на роль судді у поєдинку за участю боксера Олександра Усика.

Про це Жан Беленюк у жартівливій формі написав у своєму Facebook.

"Поки всі викликають Олександра Усика на бій, вирішив запропонувати свою кандидатуру в якості судді цього протистояння. Чесність і неупередженість гарантую. P.S. Від гонорару відмовляюся, в нинішньому статусі згідно із законом не положено", - написав він.

Як повідомлялося, раніше український борець вільного стилю Богдан Грицай викликав на бій без правил боксера Олександра Усика через те, що той, на його думку, зі зневагою ставиться до українського народу.

Олександр Усик у свою чергу запропонував битися за правилами боксу. У своєму Instagram він, зокрема, записав відео, в якому зазначив, що бої без правил - це не його стихія: "Бої без правил - це не моя стихія, хоча в ній теж можна спробувати, але я живу за правилами".

Нещодавно українські боксери Василь Ломаченко та Олександр Усик потрапили в базу "Миротворця" після участі в зйомках російського фільму про церкву.

Боксерів звинувачують в запереченні російської агресії, участі в антиукраїнських пропагандистських заходах Росії, маніпуляції суспільно значущою інформацією і називають противниками незалежності українського православ'я від контролю Росії.

Фото: facebook/Жан Беленюк