Футболісти "Карпат" здадуть ПЛР-тести 15 травня – головний тренер

Головний тренер львівського футбольного клубу "Карпати" Роман Санжар розповів про підготовку до тренувань в умовах послаблення карантину через пандемію коронавірусу.

Роман Санжар, зокрема, анонсував проходження тестування на коронавірус, яке було під питанням через фінансові труднощі. Про це повідомляє Footballua.tv.

"Всі хлопці тренуються по домівках. У Львові продовжили карантин, тому поки ми не зібралися. Гравці продовжують займатися за індивідуальними програмами. Але на 15 травня у нас запланований збір. Команда пройде тести. Якщо все буде нормально, то почнемо включатися в процес", - сказав наставник "Карпат".

Як повідомлялося, раніше виконавчий директор "Карпат" Ростислав Ящишин повідомив, що Львівський футбольний клуб "Карпати" не готовий до проведення ПЛР-тестування, як того вимагає медичний протокол для поновлення тренувань в умовах послаблення карантину, - на це немає коштів.

В Україні запровадили карантин у навчальних закладах та низку інших заходів із протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 з 12 березня. Обмежувальні заходи продовжили до 22 травня, але з 11 травня діють певні послаблення. Україна виходитиме з карантину поступово, у п'ять етапів. На першому етапі, зокрема, дозволили проводити навчально-тренувальні процеси спортсменам національних збірних в олімпійських та неолімпійських видах спорту.

Фото: fckarpaty.com