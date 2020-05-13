"Ролан Гаррос" втратить 130 млн євро, якщо пройде без глядачів

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу ("Ролан Гаррос") нинішнього року втратить приблизно половину щорічного доходу, якщо через пандемію коронавірусу пройде без глядачів.

Ця сума складе приблизно 130 мільйонів євро, повідомляє французька газета L'Equipe.

На 50 мільйонів будуть меншими доходи від продажу квитків, на 70 мільйонів - від реалізації програми гостинності, куди входять продаж віп-лож, розміщення гостей, на 10 мільйонів - від продажу різноманітних товарів.

Основним джерелом доходів в умовах, що склалися, стануть телеправа. На міжнародному ринку вони продані майже за 90 мільйонів євро.

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Нагадаємо, "Ролан Гаррос" попередньо перенесли на осінь.

Фото: rolandgarros.com.