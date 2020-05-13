Турнір ATP і WTA у Вашингтоні сподіваються провести на початку серпня

Організатори тенісного турніру ATP-500 і WTA International Citi Open у Вашингтоні (США), який запланували на перший тиждень серпня, ще розраховують провести ці змагання за розкладом.

Власник турніру Марк Ейн повідомив, що одна з умов його проведення - обмежена кількість глядачів на трибунах відповідно до норм соціального дистанціювання, повідомляє Тенісний портал України.

Офіційний календар, нагадаємо, призупинили як мінімум до 13 липня, але є ймовірність, що теніс не повернеться й після цієї дати.

"Шанс, що на початку серпня турнір може пройти для 7 500 уболівальників украй низький. Буде дуже здорово, якщо наші змагання відбудуться. Вони можуть стати першим великим тенісним турніром після карантину. Це нас дуже мотивує. Сценарій проведення без глядачів або з обмеженою кількістю уболівальників ми також розглядаємо", - заявив Ейн.

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Минулого року змагання у Вашингтоні відвідали 72 тисячі глядачів.

Нагадаємо, що сусідня зы США Канада через пандемію коронавірусу вже скасувала всі заплановані на серпень турніри, окрім "мастерса" у Торонто.

Фото: tennisua.org.