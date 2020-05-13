Турнір ATP і WTA у Вашингтоні сподіваються провести на початку серпня
Власник турніру Марк Ейн повідомив, що одна з умов його проведення - обмежена кількість глядачів на трибунах відповідно до норм соціального дистанціювання, повідомляє Тенісний портал України.
Офіційний календар, нагадаємо, призупинили як мінімум до 13 липня, але є ймовірність, що теніс не повернеться й після цієї дати.
"Шанс, що на початку серпня турнір може пройти для 7 500 уболівальників украй низький. Буде дуже здорово, якщо наші змагання відбудуться. Вони можуть стати першим великим тенісним турніром після карантину. Це нас дуже мотивує. Сценарій проведення без глядачів або з обмеженою кількістю уболівальників ми також розглядаємо", - заявив Ейн.
Минулого року змагання у Вашингтоні відвідали 72 тисячі глядачів.
Нагадаємо, що сусідня зы США Канада через пандемію коронавірусу вже скасувала всі заплановані на серпень турніри, окрім "мастерса" у Торонто.
Фото: tennisua.org.