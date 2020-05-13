НБА скасувала Елітний табір G-Ліги

Національна баскетбольна асоціація (НБА) через пандемію коронавірусу скасувала Елітний табір G-Ліги 2020 року, який мав відбутися в травні.

За інформацією пресслужби Федерації баскетболу України, про це повідомив оглядач Шамс Чаранія з посиланням на власні джерела.

Елітний табір G-Ліги є одним із майданчиків для скаутингу напередодні драфту.

Минулого року в ньому взяли участь 80 гравців. П’ятьох із них обрали на драфті.

Раніше повідомлялося, що НБА через пандемію коронавірусу перенесла на невизначений термін комбайн та драфт. Наразі в лізі узгоджують можливі терміни їх проведення та вивчають можливість проведення віртуальних версій.

Фото: fbu.ua/