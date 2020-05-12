Футболісти "Шахтаря" здали ПЛР-тести на COVID-19
Згідно санітарно-епідеміологічним і медичним рекомендаціям для тренувального процесу в українському футболі, всі гравці та тренери першої команди "Шахтаря" здали ПЛР-тести на COVID-19. Про це повідомляє клубна пресслужба.
Зразки доставлені у вірусологічну лабораторію, оснащену необхідним обладнанням. Процедура аналізу займе до трьох діб. Після отримання результатів можна переходити до питання відновлення тренувань в загальній групі.Футболісти "Шахтаря" здали ПЛР-тести на COVID-19 / Фото: ФК "Шахтар"
Як повідомляв Укрінформ, із 12 березня в Україні запровадили карантин у навчальних закладах та низку інших заходів із протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Обмежувальні заходи продовжили до 22 травня, але з 11 травня діють певні послаблення.
Україна виходитиме з карантину поступово, у п'ять етапів. На першому етапі, зокрема, дозволили проводити навчально-тренувальні процеси спортсменам національних збірних в олімпійських та неолімпійських видах спорту.
Фото: shakhtar.com