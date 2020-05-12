Капітан "Динамо": У нас на базі усюди антисептики, персонал у масках

12 травня перша футбольна команда київського "Динамо" провела перше повноцінне тренування після послаблення карантинних обмежень в Україні.

Про те, як пройшло загальнокомандне заняття, пресслужбі команди розповів капітан "біло-синіх" Сергій Сидорчук.

"Це було не дуже важко, ми провели перші бігові серії. Усы в команді скучили одне за одним, було багато емоцій, може, іноді навіть занадто, ніхто не хотів програвати. Уперше за час карантину зібратися всією командою - це можна порівняти з виходом з відпустки, такі ж відчуття. Раніше ми тренувалися у групах по 3-4 людини, а нині зустрілися з хлопцями, яких давно не бачили... На нашій клубній базі скрізь стоять антисептики, а увесь персонал ходить в масках. Дотримується дистанція у закритих приміщеннях. Навіть коли приходишь до лікаря на огляд, то бажано, щоб не збиралося одразу багато людей, аж до того, що доводиться чекати своєї черги за дверима. Тренажерний зал, басейн та лазня поки не працюють. Там теж діятиме обмеження на кількість осіб", - розповів хавбек.

Футболіст зізнався, що у нього немає упевненості, що чемпіонат країни може поновитися 30 травня.

"Упевненості в цьому апріорі бути не може, адже ще немає офіційних документів, навіть не всі команди пройшли тестування на коронавірус. Щойно визначеність з'явиться, тоді вже сформують тренувальний план", - зазначив Сидорчук.

Фото: fcdynamo.kiev.ua.