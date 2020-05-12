Кривцов: Не думаю, що всі матчі чемпіонату і Кубка України відбудуться

Футбольній захисник донецького "Шахтаря" та національної збірної України Сергій Кривцов скептично висловився з приводу догравання усіх матсів чемпіонату та Кубка країни.

В ефірі телеканалу "Футбол 1" гравець заявив, що можуть скасувати поєдинки за право попадання в Лігу Європи.

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"Залишилося зіграти 9 турів у другій частині сезону, півфінали та фінал Кубка України, а також два ігрових дні для плей-офф за вихід до Ліги Європи. Виходить, має пройти 13 ігрових днів, проте я сумніваюся, що всі ігри відбудуться. Думаю, щось потрібно буде скасовувати, і перші кандидати - це матчі плей-офф за Лігу Європи", - сказав Кривцов.

Фото: sport.bigmir.net.