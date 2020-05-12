Наставник клубу УПЛ розповів про деталі виходу команди з карантину

Головний тренер футбольного клубу "Маріуполь" Олександр Бабич розповів про деталі виходу команди з карантину, пов'язаного з пандемією коронавірусу.

Олександр Бабич в ефірі програми телеканалів "Футбол 1/2/3", зокрема, зазначив, що команда планує 13 травня пройти ПЦР-тестування.

"Можу сказати, що всі дуже скучили за футболом і тренуваннями. Сказати, що карантин пішов на користь, ми не можемо. Але до цього пом'якшення карантину ми підійшли професійно. Ми плануємо 13 травня взяти тести ПЦР. До цього часу і поки не прийдуть результати ми ще не можемо тренуватися великими групами. У нас є три натуральних поля, і ми можемо одночасно тренувати 12 осіб.

Вже розписаний план роботи, форсувати його ми не будемо, оскільки дуже турбуємося за здоров'я гравців. Ми реально не можемо оцінити стан наших футболістів, тільки протягом 2-3 днів зможемо це зробити і відкоригувати програму", - сказав Бабич.

Нагадаємо, що через пандемію коронавірусу з середини березня в Україні призупинили всі футбольні змагання. Згідно з попереднім планом УПЛ, чемпіонат має поновитися 30 травня. У команд є 2,5 тижні для тренувань.

Наставник маріупольської команди вважає, що це дуже малий термін для повноцінного відновлення фізичної форми футболістів.

"…Чекати видовищного футболу з першого туру нереально. Думаю, з 25-26 туру команди увійдуть в гру, будуть швидкості й робота з м'ячем. Ми розуміємо, що футболісти вже набігалися як марафонці. Зараз повинні дати їм ігрову практику в контрольних іграх. Треба увійти в чемпіонат і за два тижні це зробити нереально.

Ми починаємо з двох виїздів: з "Карпатами" у Львові і "Олімпіком" у Києві. Потім ігри вдома. Ми вже розуміємо графік, але ще не знаємо, як будемо добиратися, чи запустять залізницю. Якщо приймуть рішення догравати в одному місті, проблем стане ще більше. Це стосується тренувальних процесів і відновлення", - зазначив Бабич.

Як повідомлялося, УПЛ і ПФЛ почали розсилати клубам рекомендації по відновленню тренувань. Клубам необхідно дотримуватися санітарних норм і протиепідемічних заходів.

Фрир: fcmariupol.com