Фігурне катання: ріттбергер оцінюватиметься вище, лутц став дешевше

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) опублікував нові правила у фігурному катанні в сезоні-2020/2021.

Зокрема, змінена величина балів за окремі стрибкові компоненти програми, інформує офіційний сайт ISU.

Краще став оцінюватися четверний ріттбергер (11 балів замість 10,5), гірше - потрійний (5,3 замість 5,9) і четверний лутц (11 - 11,5).

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Не змінилася "вартість" тулупів (4,2 потрійний і 9,5 четверний), сальховів (4,3 і 9,7), фліпів (5,3 і 11) і екселів (8,0 і 12,5), а також потрійного ріттбергера (4,9).

Фото: ufsf.com.ua.