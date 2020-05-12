Фігурне катання: ріттбергер оцінюватиметься вище, лутц став дешевше
Укрінформ
Міжнародний союз ковзанярів (ISU) опублікував нові правила у фігурному катанні в сезоні-2020/2021.
Зокрема, змінена величина балів за окремі стрибкові компоненти програми, інформує офіційний сайт ISU.
Краще став оцінюватися четверний ріттбергер (11 балів замість 10,5), гірше - потрійний (5,3 замість 5,9) і четверний лутц (11 - 11,5).
Не змінилася "вартість" тулупів (4,2 потрійний і 9,5 четверний), сальховів (4,3 і 9,7), фліпів (5,3 і 11) і екселів (8,0 і 12,5), а також потрійного ріттбергера (4,9).
Фото: ufsf.com.ua.