Перенесено два матчі футбольного чемпіонату Білорусі через коронавірус

Два поєдинки чемпіонату Білорусі з футболу у вищій і першій лігах перенесені.

Таке рішення прийнято сьогодні бюро виконкому асоціації "Білоруська федерація футболу", повідомляє БелТА.

Перенесення ігор пов'язані з підозрою на наявність вірусу COVID-19 у гравців ФК "Мінськ" і дзержинського "Арсеналу". Таким чином, у вищій лізі матч 9-го туру "Мінськ" - "Неман" (Гродно), який повинен був відбутися 15 травня на полі мінського стадіону "Трактор", перенесений на більш пізній термін.

Також пізніше відбудеться зустріч 5-го туру першої ліги між дзержинським "Арсеналом" і гомельським "Локомотивом", яка була намічена на 16 травня.

В АБФФ відзначили, що на матчах національного футбольного чемпіонату приймаються всі рекомендовані заходи з боротьбі із розповсюдженням коронавірусу. На стадіонах встановлені додаткові точки з антисептиком, на входах глядачам вимірюють температуру тіла, на трибунах застосовується розсадження уболівальників в шаховому порядку.

Фото: belta.by.