WADA має нові факти вживання допінгу російськими спортсменами
Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) має нові докази по справі про допінг 298 російських спортсменів, передає Daily Mail.
Повідомляється, що всі нові факти про допінг-проби футболістів найближчим часом передадуть ФІФА. Йдеться про 36 футболістів, серед яких присутні і гравці національної збірної Росії.
Зокрема, Daily Mail інформує, що одним з футболістів, що провалили допінг-тест в 2018 році, є півзахисник збірної Росії і «Краснодара» Руслан Камболов, який зіграв 6 матчів за національну команду.
Нагадаємо, що раніше WADA відсторонило Росію від участі в Олімпійських іграх та чемпіонатів світу на найближчі 4 роки, а також позбавив її можливості приймати подібні чемпіонати і подавати на них заявки. Московську антидопінгову лабораторію позбавили відповідного статусу.
Причиною заборони стали маніпуляції Московської антидопінгової лабораторії, яка вносила зміни в проби спортсменів в період з 2012 по 2015 роки з метою приховування вживання заборонених препаратів.