WADA має нові факти вживання допінгу російськими спортсменами

36 російських футболістів не пройшли допінг-тести.

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) має нові докази по справі про допінг 298 російських спортсменів, передає Daily Mail.

Повідомляється, що всі нові факти про допінг-проби футболістів найближчим часом передадуть ФІФА. Йдеться про 36 футболістів, серед яких присутні і гравці національної збірної Росії.

Зокрема, Daily Mail інформує, що одним з футболістів, що провалили допінг-тест в 2018 році, є півзахисник збірної Росії і «Краснодара» Руслан Камболов, який зіграв 6 матчів за національну команду.

Нагадаємо, що раніше WADA відсторонило Росію від участі в Олімпійських іграх та чемпіонатів світу на найближчі 4 роки, а також позбавив її можливості приймати подібні чемпіонати і подавати на них заявки. Московську антидопінгову лабораторію позбавили відповідного статусу.

Причиною заборони стали маніпуляції Московської антидопінгової лабораторії, яка вносила зміни в проби спортсменів в період з 2012 по 2015 роки з метою приховування вживання заборонених препаратів.